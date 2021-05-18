Ургант посмеялся над долгожительством Жириновского в Госдуме
Телеведущий Иван Ургант в очередной раз пошутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который ранее грозил закрыть шоу «Вечерний Ургант». В новом выпуске ведущий посмеялся над политиком, обсуждая отвалившуюся на фасаде здания Госдумы букву «А».
«Пока нас закрывал Жириновский, Вселенная восстанавливала баланс. Нас закрывали в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква "А"», — заявил Ургант, добавив, что вероятно ветер, сорвавший букву, был западным.
После этого ведущий предположил почему сорвалась именно буква «А», а не, например, «Г». «"А" была прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Владимир Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме», — пошутил Ургант, поспешив добавить, что речь идет о «самом крепком клее, эпоксидном».
Политик пригрозил закрыть шоу «Вечерный Ургант» после выпуска, в котором телеведущий сравнил Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но давно вместе.
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