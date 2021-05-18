Ургант посмеялся над долгожительством Жириновского в Госдуме

«Пока нас закрывал Жириновский, Вселенная восстанавливала баланс. Нас закрывали в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква "А"», — заявил Ургант, добавив, что вероятно ветер, сорвавший букву, был западным.

После этого ведущий предположил почему сорвалась именно буква «А», а не, например, «Г». «"А" была прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Владимир Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме», — пошутил Ургант, поспешив добавить, что речь идет о «самом крепком клее, эпоксидном».

Политик пригрозил закрыть шоу «Вечерный Ургант» после выпуска, в котором телеведущий сравнил Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но давно вместе.



