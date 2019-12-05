Ургант пошутил над конфликтом Познера и Певцова

Телеведущий Иван Ургант пошутил над нападками актера Дмитрия Певцова в адрес журналиста Владимира Познера. В эфире своего ток-шоу Ургант заявил, что артисту следовало назвать Познера не «врагом России», а просто «врагом народа», отмечает телеканал «360».

Также телеведущий взялся «примирить» оппонентов. К примеру, Певцову он предложил съездить вместе с ним в Нидерланды и совместно снять документальный фильм. В свою очередь Познеру Ургант предложил выходить в эфир в тех же плавках, в которых Певцов снимался в фильме «По прозвищу Зверь», пишут «Дни.ру».

Певцов в резкой форме раскритиковал Познера из-за того, что журналист вступился за ЛГБТ-сообщество и поддержал право женщин на аборты. Артист предложил Познеру уехать из России, раз ему не нравится страна.

Сам Познер отказался комментировать претензии актера, в свою очередь Дмитрий Певцов в эфире НСН заявил, что больше не будет критиковать оппонента.

