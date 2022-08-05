Ургант отреагировал на требование депутатов уволить его с «Первого канала»

Телеведущий Иван Ургант отреагировал создание организации «Группа расследования антироссийской деятельности» (ГРАД), требующей уволить его с «Первого канала».

Ургант решил внести «несколько рациональных предложений» в работу ГРАДа. Он предложил в частности переименовать организацию в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества в связи с «гигантский объем работы», с которым ей придется столкнуться. Гимном он призвал сделать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Кроме того, телеведущий в своем Telegram-канале посоветовал закрепить законодательно возможность привлечения к ответственности «не только указанных вами лиц», но и их ближайших родственников с «предоставлением возможности последующего отречения».

Прилепин: Ургант готовит новое шоу

Также Ургант посоветовал рамках развития и поддержки идеи «русского маккартизма» изъять из продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR».

ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В группу входят депутаты и сенаторы. Коме Урганта ГРАД потребовал уволить с «Первого канала» историка моды Александра Васильева, которых парламентарии посчитали «агентами иностранного влияния» из-за того, что они не поддержали спецоперацию на Украине. Также в список «агентов» попали участники группы «Би-2» и режиссер Александр Молочников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Иван Ургант / Telegram
ТЕГИ:Иван Ургант
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры