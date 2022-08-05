Ургант отреагировал на требование депутатов уволить его с «Первого канала»

Телеведущий Иван Ургант отреагировал создание организации «Группа расследования антироссийской деятельности» (ГРАД), требующей уволить его с «Первого канала».

Ургант решил внести «несколько рациональных предложений» в работу ГРАДа. Он предложил в частности переименовать организацию в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества в связи с «гигантский объем работы», с которым ей придется столкнуться. Гимном он призвал сделать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Кроме того, телеведущий в своем Telegram-канале посоветовал закрепить законодательно возможность привлечения к ответственности «не только указанных вами лиц», но и их ближайших родственников с «предоставлением возможности последующего отречения».