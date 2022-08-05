Прилепин: Ургант готовит новое шоу
5 августа 202217:27
Иван Ургант начал запись своей новой программы в телецентре «Останкино». Об этом в своём Telegram-канале сообщил публицист Захар Прилепин.
«Позавчера, говорят, в коридорах "Останкино" Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе», — написал Прилепин.
По его словам, вероятно это будет авторский проект в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что Ивана Урганта заметили в Финляндии.
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5 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru