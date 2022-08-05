Прилепин: Ургант готовит новое шоу

Иван Ургант начал запись своей новой программы в телецентре «Останкино». Об этом в своём Telegram-канале сообщил публицист Захар Прилепин.

«Позавчера, говорят, в коридорах "Останкино" Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе», — написал Прилепин.

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По его словам, вероятно это будет авторский проект в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Ивана Урганта заметили в Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОстанкиноШоуЗахар ПрилепинИван Ургант
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