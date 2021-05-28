Ургант отреагировал на слухи о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

В программе «Вечерний Ургант» ведущий шоу предположил, что модель может стать первой леди США. Ургант напомнил, что у Ким Кардашьян, пока еще полноправной жены рэпера, армянские корни, поэтому когда Шейк привезет кавалера на «смотрины» в студию его шоу, Уэст сильно удивится.

«А тут его раз — армяне ждут», — отреагировал телеведущий на новость о романе.

В феврале стало известно, что популярная американская участница реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с исполнителем Канье Уэстом.

Кардашьян и Уэст договорились о совместной опеке над их детьми.

