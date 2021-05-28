Ургант отреагировал на слухи о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

Иван Ургант пошутил над слухами о том, что у российской супермодели и актрисы роман с американским рэпером Канье Уэст, сообщает «Экономика сегодня».

Ирина Шейк и Брэдли Купер ждут ребенка

В программе «Вечерний Ургант» ведущий шоу предположил, что модель может стать первой леди США. Ургант напомнил, что у Ким Кардашьян, пока еще полноправной жены рэпера, армянские корни, поэтому когда Шейк привезет кавалера на «смотрины» в студию его шоу, Уэст сильно удивится.

«А тут его раз — армяне ждут», — отреагировал телеведущий на новость о романе.

В феврале стало известно, что популярная американская участница реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с исполнителем Канье Уэстом.

Кардашьян и Уэст договорились о совместной опеке над их детьми.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
ТЕГИ:Иван Ургант
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры