TMZ: Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом

Популярная американская участница реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с исполнителем Канье Уэстом, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.

Кардашьян и Уэст договорились о совместной опеке над их детьми. Никто из них не намерен оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора, отмечает портал.

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Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.

В октябре прошлого года Ким Кардашьян отправила миллион долларов в поддержку Нагорному Карабаху.

Кардашьян рассказала о своем поступке в Instagram и призвала подписчиков присоединиться к общеармянскому движению.

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ТЕГИ:РазводСША
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