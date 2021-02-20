TMZ: Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом
Популярная американская участница реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с исполнителем Канье Уэстом, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.
Кардашьян и Уэст договорились о совместной опеке над их детьми. Никто из них не намерен оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора, отмечает портал.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.
В октябре прошлого года Ким Кардашьян отправила миллион долларов в поддержку Нагорному Карабаху.
Кардашьян рассказала о своем поступке в Instagram и призвала подписчиков присоединиться к общеармянскому движению.
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