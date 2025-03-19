Ургант опроверг информацию о регистрации во Франции ИП
Телеведущий Иван Ургант опроверг сообщения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в Париже для производства развлекательных шоу.
«Итак, в быстром темпе - не переезжаю. Бизнес не начинаю», - написал Ургант в своем Telegram-канале.
Помимо этого, телеведущий сообщил, что находится в Москве. «Иду гулять с собаками по ЦАО», - уточнил он в размещенном в среду, 19 марта, посте.
Накануне РИА Новости сообщили, что Иван Ургант якобы зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. Как утверждают журналисты, телеведущий указал своей деятельностью постановку и производство шоу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru