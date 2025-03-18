Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу

Он указал своей деятельностью постановку и производство шоу. В сведениях о компании говорится, что владелец «возражал против предоставления своих данных» на основании 21 статьи Европейского регламента о защите данных.

Ранее телеведущий анонсировал концертный тур с программой «Живой Ургант». По его словам, зрителей ждёт встреча с телепередачей «Вечерний Ургант», которая будет представлена в концертном формате.

В апреле Ургант выступит в Израиле. Затем шоу приедет в Армению, Грузию и Узбекистан. Для каждого города будет подготовлена уникальная программа, с разными гостями и музыкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

