Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу
Российский телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже, сообщает РИА Новости.
Он указал своей деятельностью постановку и производство шоу. В сведениях о компании говорится, что владелец «возражал против предоставления своих данных» на основании 21 статьи Европейского регламента о защите данных.
Ранее телеведущий анонсировал концертный тур с программой «Живой Ургант». По его словам, зрителей ждёт встреча с телепередачей «Вечерний Ургант», которая будет представлена в концертном формате.
В апреле Ургант выступит в Израиле. Затем шоу приедет в Армению, Грузию и Узбекистан. Для каждого города будет подготовлена уникальная программа, с разными гостями и музыкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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