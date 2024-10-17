Ургант заработал 3,5 млн рублей на продаже своей книги с пустыми страницами

Телеведущий Иван Ургант продал все экземпляры своей книги с пустыми страницами «Припухлые железы жизни», заработав 3,5 млн рублей. Об этом он сообщил в соцсетях.

Шоумен выручил такую сумму за продажу 5 тысяч экземпляров издания. Ургант поблагодарил поклонников за «любовь к печатному полуслову».

Полученные средства направят на поддержку детского хосписа «Дом с маяком».

Иван Ургант выпустил книгу «Припухлые железы жизни» в сентябре. На обложке изображен сфинкс с лицом телеведущего. Книга содержит только название и оглавление.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта на музыкальном фестивале, организованном благотворительным фондом, который помогает детям с аутизмом, напоминает 360.ru.

