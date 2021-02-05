Милонов разъяснил понятие «правильной семьи»
Депутат Госдумы в интервью НСН пояснил закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН объяснил, что такое правильная семья.
«Это значит, если Евросоюз или США протащат, к примеру, через ООН резолюцию о том, что наши семья, будем так говорить, такие же, как не наши, а их, неправильные семья, то мы эту норму принимать не будем, потому что наша семья – это мама и папа. А две папы – это не наша семья, да и не семья это вовсе», – сказал он.
Также Милонов разделил в беседе с НСН мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что ситуацию в стране в связи с протестами нельзя охарактеризовать как массовые репрессии.
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