Уральскому блогеру дали 14 лет колонии за мошенничество и вымогательство

Столичный Пресненский суд приговорил уральского блогера, автора Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александра Устинова к 14 годам заключения за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество

Отмечается, что Устинова «путем частичного сложения наказаний» по соответствующим статьям УК РФ приговорили к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также блогера на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета. Кроме того, Устинов был признан виновным в клевете, однако освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Суд признал виновными в мошенничестве и вымогательстве двух других фигурантов дела, программиста Антона Старка и журналиста Ивана Бесценного. Их приговорили к 10 и 12 годам заключения соответственно.

Как установил суд, фигуранты распространяли компромат на политиков и предпринимателей, после чего Устинов предлагал за деньги удалить эту информацию с подконтрольных сайтов и каналов. Устинова задержали в 2018 году в Екатеринбурге во время получения денег от одного из потерпевших.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:МошенничествоБлогерСудМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры