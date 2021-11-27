Уральскому блогеру дали 14 лет колонии за мошенничество и вымогательство

Отмечается, что Устинова «путем частичного сложения наказаний» по соответствующим статьям УК РФ приговорили к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также блогера на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета. Кроме того, Устинов был признан виновным в клевете, однако освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Суд признал виновными в мошенничестве и вымогательстве двух других фигурантов дела, программиста Антона Старка и журналиста Ивана Бесценного. Их приговорили к 10 и 12 годам заключения соответственно.

Как установил суд, фигуранты распространяли компромат на политиков и предпринимателей, после чего Устинов предлагал за деньги удалить эту информацию с подконтрольных сайтов и каналов. Устинова задержали в 2018 году в Екатеринбурге во время получения денег от одного из потерпевших.

