В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество
Гражданина России Александра Жукова, признанного виновным в мошенничестве в интернете, приговорили в США к 10 годам тюремного заключения и обязали выплатить $3,8 млн. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского Министерства юстиции.
Суд нью-йоркского района Бруклин вынес россиянину наказание по нескольким пунктам обвинения, в числе которых мошенничество с использованием электронных средств, а также отмывание денег, сообщает телеканал «360».
По данным прокуратуры, 41-летний Жуков создал схему Methbot, которая задействует 1900 серверов, создавая миллионы фальшивых просмотров онлайн-рекламы на сайтах. На этом россиянин заработал $7 млн.
Жукова арестовали в Болгарии в 2018 году и экстрадировали в Нью-Йорк, пишет Газета.ру. Россиянина обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег, участии в денежных операциях с полученным в результате незаконной деятельности имуществом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество
- Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд
- Самозанятых в России стало больше в 2,4 раза
- Гинцбург: Разрабатывается лекарство, подавляющее размножение коронавируса
- Спрогнозирован рост тарифов на интернет и ТВ
- Блинкен обвинил Россию в эскалации в Донбассе
- «Аэрофлот» может оказаться под санкциями ЕС
- Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире
- Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет
- Родственники избившего мужчину в московском метро извинились за него
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru