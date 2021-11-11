В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество

Суд нью-йоркского района Бруклин вынес россиянину наказание по нескольким пунктам обвинения, в числе которых мошенничество с использованием электронных средств, а также отмывание денег, сообщает телеканал «360».

По данным прокуратуры, 41-летний Жуков создал схему Methbot, которая задействует 1900 серверов, создавая миллионы фальшивых просмотров онлайн-рекламы на сайтах. На этом россиянин заработал $7 млн.

Жукова арестовали в Болгарии в 2018 году и экстрадировали в Нью-Йорк, пишет Газета.ру. Россиянина обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег, участии в денежных операциях с полученным в результате незаконной деятельности имуществом.

