В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество

Гражданина России Александра Жукова, признанного виновным в мошенничестве в интернете, приговорили в США к 10 годам тюремного заключения и обязали выплатить $3,8 млн. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского Министерства юстиции.

В США убийца пяти журналистов приговорен к 345 годам тюрьмы

Суд нью-йоркского района Бруклин вынес россиянину наказание по нескольким пунктам обвинения, в числе которых мошенничество с использованием электронных средств, а также отмывание денег, сообщает телеканал «360».

По данным прокуратуры, 41-летний Жуков создал схему Methbot, которая задействует 1900 серверов, создавая миллионы фальшивых просмотров онлайн-рекламы на сайтах. На этом россиянин заработал $7 млн.

Жукова арестовали в Болгарии в 2018 году и экстрадировали в Нью-Йорк, пишет Газета.ру. Россиянина обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег, участии в денежных операциях с полученным в результате незаконной деятельности имуществом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:РоссиянеМошенничествоСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры