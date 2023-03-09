Уральский вуз объяснил рекламу вместо символа спецоперации на информтабло

В университете отметили, что реклама не будет постоянно транслироваться на табло. Цифровой девайс установили несколько дней назад и пока занимаются его тестированием.



В ВУЗе также заявили, что рекламу уберут в скором времени.

Ранее СМИ сообщали, что букву «Z» убрали из названия российского шоколада. Компания KDV Group заменила в названии бренда O'Zera латинскую букву «Z» на русскую «З».

