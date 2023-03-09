Уральский вуз объяснил рекламу вместо символа спецоперации на информтабло

Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ) в Екатеринбурге объяснил появление рекламы на цифровом табло на фасаде здания вместо литеры Z тестированием цифрового экрана, сообщает NEWS.ru со ссылкой на представителя учебного заведения.

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В университете отметили, что реклама не будет постоянно транслироваться на табло. Цифровой девайс установили несколько дней назад и пока занимаются его тестированием.

В ВУЗе также заявили, что рекламу уберут в скором времени.

Ранее СМИ сообщали, что букву «Z» убрали из названия российского шоколада. Компания KDV Group заменила в названии бренда O'Zera латинскую букву «Z» на русскую «З».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургСпецоперацияУрал
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