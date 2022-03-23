В новой коллекции Louis Vuitton увидели поддержку российской армии

В изделиях известного бренда использованы буквы V и Z, которые наносятся на российскую военную технику для ее идентификации.

Однако в компании объяснили, что новая коллекция «посвящена культовым инициалам Дома».

Ранее Минобороны России объяснило, что означают буквы V и Z на военной технике российской армии. Как оказалось, за символом V стоит фраза «Сила в правде», а буква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена».

