В новой коллекции Louis Vuitton увидели поддержку российской армии
Модный дом Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, в которой пользователи соцсетей увидели поддержку российской спецоперации на Украине. Коллекция представлена в том числе в аккаунте компании в Instagram (запрещенная в РФ экстремистская организация).
В изделиях известного бренда использованы буквы V и Z, которые наносятся на российскую военную технику для ее идентификации.
Однако в компании объяснили, что новая коллекция «посвящена культовым инициалам Дома».
Ранее Минобороны России объяснило, что означают буквы V и Z на военной технике российской армии. Как оказалось, за символом V стоит фраза «Сила в правде», а буква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена».
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