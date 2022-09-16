СМИ: Букву «Z» убрали из названия российского шоколада

Отмечается, что в магазинах можно найти товары марки как со старой версией логотипа, так и с новой. На сайте производителя также присутствуют оба варианта написания.

Официальных заявлений об изменении логотипа от KDV Group не поступало.

Ранее корейская компания Samsung удалила букву Z со своих страниц в Латвии, Литве и Эстонии, а модель смартфона Z Fold 3 теперь именуется, как Fold 3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».