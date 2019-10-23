Автоэксперт: Аккуратных водителей лучше поощрять скидками на ОСАГО

Вице-премьер Максим Акимов призвал стимулировать безопасность на российских дорогах с помощью материальной выгоды. По его мнению, водитель может «зарабатывать» на аккуратном вождении, так как обеспечивает безопасность не только себе, но и окружающим. Однако, считает он, для этого необходимо разработать систему онлайн-слежения за автомобилем.

С последним предложением в эфире НСН не согласился автомобильный эксперт Олег Осипов.

«Меня все устраивает в этом предложении. Поощрения действительно необходимы. Кроме того, есть система бонус-малус, которая по-человечески работает во всех странах, только не в России. В этом предложении меня не устраивает только онлайн-слежение. Что он имел ввиду под этим? Вот это какая-то сомнительная штука», - сказал он.