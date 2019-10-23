Автоэксперт: Аккуратных водителей лучше поощрять скидками на ОСАГО
Автоэксперт Олег Осипов прокомментировал в эфире НСН предложение материально поощрять российских водителей за аккуратное вождение.
Вице-премьер Максим Акимов призвал стимулировать безопасность на российских дорогах с помощью материальной выгоды. По его мнению, водитель может «зарабатывать» на аккуратном вождении, так как обеспечивает безопасность не только себе, но и окружающим. Однако, считает он, для этого необходимо разработать систему онлайн-слежения за автомобилем.
С последним предложением в эфире НСН не согласился автомобильный эксперт Олег Осипов.
«Меня все устраивает в этом предложении. Поощрения действительно необходимы. Кроме того, есть система бонус-малус, которая по-человечески работает во всех странах, только не в России. В этом предложении меня не устраивает только онлайн-слежение. Что он имел ввиду под этим? Вот это какая-то сомнительная штука», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в России страховые компании делают мизерные скидки водителям за безаварийное вождение.
«Если человек попал в аварию, какой бы полис у него не был, это происшествие всегда становится известно страховой компании. Соответственно, она вам уже не начисляет какие-то льготы при покупке очередных полисов. У нас система бонус-малус существует на бумаге, реально она практически не работает. Очень незначительные скидки получает человек, который водит безаварийно. Страховым компаниям главное – не поощрять, а заработать. Это кардинальное отличие от того, что происходит в других странах», - заключил эксперт.
Отметим, что в сентябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявлял, что стоимость полиса ОСАГО для водителей без безаварийных водителей снизится в три-четыре раза после внедрения новой системы расчета тарифа «автогражданки». Кроме того, с 1 октября 2020 года при подсчете тарифа будет отменен коэффициент мощности, а с 1 января 2020 года - коэффициент территории.
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