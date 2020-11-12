Управляющие компании скрывают свои доходы от россиян

Управляющие компании России должны размещать информацию о своей работе в системе ГИС ЖКХ, однако каждая вторая из них скрывает от россиян доходы и расходы, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства начала работать в 2016 году. УК должны размещать в системе информацию о своей работе для ознакомления граждан. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

РАСК и ОНФ изучили данные более 18 тысяч управляющих компаний. Как выяснилось, ни одна из них не указала площади домов в своем управлении, а также задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.