Управляющие компании скрывают свои доходы от россиян

Управляющие компании России должны размещать информацию о своей работе в системе ГИС ЖКХ, однако каждая вторая из них скрывает от россиян доходы и расходы, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства начала работать в 2016 году. УК должны размещать в системе информацию о своей работе для ознакомления граждан. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

РАСК и ОНФ изучили данные более 18 тысяч управляющих компаний. Как выяснилось, ни одна из них не указала площади домов в своем управлении, а также задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

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Каждая вторая УК не стала предоставлять информацию о своих доходах и расходах. А каждая пятая компания скрыла количество своего персонала.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, при предоставлении некачественных коммунальных услуг или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация, ТСЖ или жилищный кооператив, должны изменить размер платы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТарифыЖКХ
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