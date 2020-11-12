Управляющие компании скрывают свои доходы от россиян
Управляющие компании России должны размещать информацию о своей работе в системе ГИС ЖКХ, однако каждая вторая из них скрывает от россиян доходы и расходы, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства начала работать в 2016 году. УК должны размещать в системе информацию о своей работе для ознакомления граждан. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.
РАСК и ОНФ изучили данные более 18 тысяч управляющих компаний. Как выяснилось, ни одна из них не указала площади домов в своем управлении, а также задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
Каждая вторая УК не стала предоставлять информацию о своих доходах и расходах. А каждая пятая компания скрыла количество своего персонала.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, при предоставлении некачественных коммунальных услуг или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация, ТСЖ или жилищный кооператив, должны изменить размер платы.
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