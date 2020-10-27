Путин подписал закон о снижении платы за некачественные коммунальные услуги
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, при предоставлении некачественных коммунальных услуг или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация, ТСЖ или жилищный кооператив, должны изменить размер платы.
Также поправки устанавливают, что лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ей расходы вследствие изменения размера платы за услуги ЖКХ.
Кроме этого, новый документ исключает положение, по которому лицо, виновное в предоставлении некачественных услуг, было обязано уплатить потребителю штраф. Это объяснили тем, что наложение штрафов вместе с экономическими мерами ответственности имеет ряд негативных последствий. Например, расходы, связанные с уплатой подоходного налога с суммы штрафа, могут многократно превышать его величину.
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