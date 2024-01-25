Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines, говорится в официальном заявлении.

Также был утвержден план процесса тщательной проверки и технического обслуживания самолетов компании, которые временно вывели из эксплуатации после инцидента.

13 января Boeing-737 экстренно вернули в аэропорт Японии из-за трещины на стекле. В кабине пилотов Boeing 737 нашли трещину, пишет Kyodo.

«Минимум десять лет»: В российской авиаотрасли назвали сроки замены «Боингов»

На борту самолета было 65 человек. Авиасудну пришлось вернуться в аэропорт Японии. Самолет выполнял внутренний рейс. В местной авиакомпании All Nippon Airways сообщили, что никто не пострадал.

Ранее в Портленде произошла разгерметизация борта компании Alaska Airlines, часть его обшивки отлетела во время полета. Американская United Airlines провела проверку других лайнеров и обнаружила, что на десяти из них не затянуты болты в панелях, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолётАвиаперелетыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры