Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines, говорится в официальном заявлении.
Также был утвержден план процесса тщательной проверки и технического обслуживания самолетов компании, которые временно вывели из эксплуатации после инцидента.
13 января Boeing-737 экстренно вернули в аэропорт Японии из-за трещины на стекле. В кабине пилотов Boeing 737 нашли трещину, пишет Kyodo.
На борту самолета было 65 человек. Авиасудну пришлось вернуться в аэропорт Японии. Самолет выполнял внутренний рейс. В местной авиакомпании All Nippon Airways сообщили, что никто не пострадал.
Ранее в Портленде произошла разгерметизация борта компании Alaska Airlines, часть его обшивки отлетела во время полета. Американская United Airlines провела проверку других лайнеров и обнаружила, что на десяти из них не затянуты болты в панелях, отмечает «Радиоточка НСН».
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