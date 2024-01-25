Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines, говорится в официальном заявлении.

Также был утвержден план процесса тщательной проверки и технического обслуживания самолетов компании, которые временно вывели из эксплуатации после инцидента.

13 января Boeing-737 экстренно вернули в аэропорт Японии из-за трещины на стекле. В кабине пилотов Boeing 737 нашли трещину, пишет Kyodo.