«Минимум десять лет»: В российской авиаотрасли назвали сроки замены «Боингов»
Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил НСН, что первые Ту-214 не успеют поставить в «Аэрофлот» к концу 2024 года.
Отечественные Ту-214 и Ил-96 смогут заменить «Боинги», но для их массового производства потребуется десятилетие, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с НСН.
Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, пишет РБК. Первые 11 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел. По данным издания, партия ожидается к концу 2024 года. Горбачев рассказал о перспективах отечественных машин.
«Это замена Boeing 737, среднемагистральные машины на три-четыре тысячи километров, дальше они не летают. У нас довольно солидный парк "Боингов", их надо менять. Не верится, что первые 11 самолетов поступят уже к концу этого года, у нас еще часть самолетов на облете. Когда делали в свое время, часть компонентов была импортная. Наша задача – все перевести на отечественное. После замены всех компонентов, еще будут облетывать машины почти целый год. Вчера главный конструктор Воронежского завода сказал, что мы можем делать Ил-96 две – три машины в год. А этих машин нам нужно для замены боингов штук 30. То есть, десять лет минимум», - объяснил он.
По его словам, массовое производство самолетов возможно в случае наличия в достаточном количестве всех компонентов, включая двигатели.
«Должна быть обеспечена надежность, сертификация. Не все так просто. Все это идет сейчас на испытания: и МС-21, и SJ-100. Испытать можно, но надо же их еще и сделать. Наше железо, это понятно, а все остальное? Надо спросить у наших двигателистов, выдадут ли они нам те двигатели, которые нам нужны. Конвейера нет, нужно все подготовить вручную. Они докладывают для начальства, а потом начнется, что чего-то не хватает. Как пойдет дальше, трудно сказать. Надо реально подходить к этим вещам», - резюмировал собеседник НСН.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов. По его словам, давно нужно было озаботиться рынком отечественной техники. Он отметил, что Россия планирует произвести более тысячи пассажирских самолетов к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
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