«Минимум десять лет»: В российской авиаотрасли назвали сроки замены «Боингов»

Отечественные Ту-214 и Ил-96 смогут заменить «Боинги», но для их массового производства потребуется десятилетие, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с НСН.

Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, пишет РБК. Первые 11 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел. По данным издания, партия ожидается к концу 2024 года. Горбачев рассказал о перспективах отечественных машин.