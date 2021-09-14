«Нужно привыкать». Черданцев об указателях в метро на узбекском и фарси

Георгий Черданцев: «Напрашивается какой-то негативный комментарий, дескать ой, кошмар, какой ужас, понаехали. Но на самом деле, это жизнь современного мегаполиса в любой точке мира. Когда я впервые оказался в Нью-Йорке, и путешествуя по городу, вышел из метро и оказался в Китае. Вокруг не было ни одного европейского лица и ни одной надписи на английском языке. Все было на китайском, в том числе надписи на машинах скорой помощи, «полиция» тоже на китайском было написано. Москва - один из крупнейших городов мира, поэтому нужно привыкать», - отметил он.

