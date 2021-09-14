«Нужно привыкать». Черданцев об указателях в метро на узбекском и фарси

Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси

Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов.

Георгий Черданцев: «Напрашивается какой-то негативный комментарий, дескать ой, кошмар, какой ужас, понаехали. Но на самом деле, это жизнь современного мегаполиса в любой точке мира. Когда я впервые оказался в Нью-Йорке, и путешествуя по городу, вышел из метро и оказался в Китае. Вокруг не было ни одного европейского лица и ни одной надписи на английском языке. Все было на китайском, в том числе надписи на машинах скорой помощи, «полиция» тоже на китайском было написано. Москва - один из крупнейших городов мира, поэтому нужно привыкать», - отметил он.

2

Названы самые частые последствия перенесенного COVID-19 у россиян

Наиболее частыми последствиями перенесенного коронавируса являются слабость, снижение работоспособности и забывчивость. 

Георгий Черданцев: «Здоровье – дело очень серьезное, поэтому я не буду ерничать. Скажу только, что я после долгих сложных, тяжелых размышлений все-таки сделал прививку от коронавируса, пока у меня есть антитела. Надеюсь, что мне эти или какие-то другие последствия на себе испытать не придется», - добавил собеседник НСН.

3

Финляндия расширит выдачу виз гражданам России

Финляндия с 1 октября откроет выдачу виз для граждан РФ, которые имеют просроченные мультивизы, а также для отправляющихся в деловую поездку россиян.

Георгий Черданцев: «Мне, кажется, что это очень важная новость для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там в приграничных районах проживает очень много людей, которые связаны очень тесно с Финляндией. У меня знакомые страдают от того, что они не могут регулярно видеться с членами своей семьи, по бизнесу и по другим делам у многих есть сложности», - рассказал телеведущий. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Авторские НовостиМигрантыМетро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры