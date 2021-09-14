«Нужно привыкать». Черданцев об указателях в метро на узбекском и фарси
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси
Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов.
Георгий Черданцев: «Напрашивается какой-то негативный комментарий, дескать ой, кошмар, какой ужас, понаехали. Но на самом деле, это жизнь современного мегаполиса в любой точке мира. Когда я впервые оказался в Нью-Йорке, и путешествуя по городу, вышел из метро и оказался в Китае. Вокруг не было ни одного европейского лица и ни одной надписи на английском языке. Все было на китайском, в том числе надписи на машинах скорой помощи, «полиция» тоже на китайском было написано. Москва - один из крупнейших городов мира, поэтому нужно привыкать», - отметил он.
Названы самые частые последствия перенесенного COVID-19 у россиян
Наиболее частыми последствиями перенесенного коронавируса являются слабость, снижение работоспособности и забывчивость.
Георгий Черданцев: «Здоровье – дело очень серьезное, поэтому я не буду ерничать. Скажу только, что я после долгих сложных, тяжелых размышлений все-таки сделал прививку от коронавируса, пока у меня есть антитела. Надеюсь, что мне эти или какие-то другие последствия на себе испытать не придется», - добавил собеседник НСН.
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России
Финляндия с 1 октября откроет выдачу виз для граждан РФ, которые имеют просроченные мультивизы, а также для отправляющихся в деловую поездку россиян.
Георгий Черданцев: «Мне, кажется, что это очень важная новость для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там в приграничных районах проживает очень много людей, которые связаны очень тесно с Финляндией. У меня знакомые страдают от того, что они не могут регулярно видеться с членами своей семьи, по бизнесу и по другим делам у многих есть сложности», - рассказал телеведущий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
- В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана
- Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии Бужанинова
- Apple официально презентовала iPhone 13
- В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек
- Букеровский фонд объявил шорт-лист премии
- В Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу
- Lancet опубликовал статью о бесполезности и вреде ревакцинации
- Минздрав РФ отчитался о поставке вакцин от гриппа во все регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru