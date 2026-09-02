«Упадет – и не встанет!»: Тверская деревня страдает из-за парадокса с мостом

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На днях к нам обратились жители деревни Высоково Конаковского района Тверской области. «Тросовый» пешеходный мост, соединяющий ее с деревней Меленки, пришел в негодность. При этом для жителей Высоково - это единственный быстрый путь к магазинам, такси и машинам «скорой помощи». Мост находится на границе Тверской и Московской областей, при этом чиновники из обоих регионов игнорируют просьбы о ремонте.

«Эта проблема актуальна уже несколько лет. Подвесной мост – единственная связь деревни Высоково даже элементарно с продуктовыми магазинами и общественным транспортом. Со стороны Тверской области транспорт не подъезжает, ближайший автобус, наверное, километрах в десяти останавливается. Мост построен очень давно, он еще с советских времен, а сейчас он ремонтируется силами местных жителей. Если мост обрушится, никто ходить по нему не сможет. При этом все администрации, что Конаковского района Тверской области, что Дмитровского района Московской области от него открещиваются и говорят, что ремонтировать не будут. Говорят, что он даже на балансе у них не состоит, хотя мост есть на всех туристических маршрутах», - рассказала НСН местная жительница Наталья Петрова.

По ее словам, недавно в дырку в мосте уже провалился ребенок, поэтому людям просто страшно там ходить.

«Высота моста приличная, где-то 2,5 метра до воды плюс частично он идет над землей. В этом году там провалился ребенок. Проломилась доска, но хорошо, что он не сильно ударился. Буквально вчера я там была, две доски уже прямо проваливаются, потому что они гнилые. Мост в таком состоянии, что люди боятся по нему ходить – пожилой человек упадет и не встанет. В деревне есть многодетная семья, которая каждый день ходит в детский садик по этому мосту, бабушки, дедушки. К пожилым людям родственники приезжают как раз с московской стороны, чтобы передать лекарства или продукты, потому что со стороны Тверской области надо делать крюк сто километров. Такси также приезжает быстрее на московскую сторону, если что-то случается. Даже «скорую» люди вызывают на московскую сторону. Три недели назад мужчина сломал руку, его переводили через мост, потому что в Конаково нет травмпункта», - отметила собеседница НСН.

Мы обратились к властям Московской и Тверской областей с просьбой разобраться, кто же починит мост и поможет забытым пенсионерам.

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Другой сигнал SOS пришел к нам из Курской области. Сразу в 13 населенных пунктах Никольского сельсовета Октябрьского района (села Никольское и Быканово, а также деревни Позднякова, Якшина, Проваторова, Стоянова, Косинова, Дюмина, Верхняя-Мазнева, Нижняя-Мазнева, Рожкова, Закубановка и Шуклинка) отключили уличное освещение. Суд постановил его восстановить, однако его решение не выполняется уже два года.

«Раньше было хоть какое-то мало-мальское освещение по улицам, висели фонари, хотя бы было понятно, где какая улица находится. Потом местные власти все это обрезали, ссылаясь на то что «вам это тут не нужно». Фактически в домах свет есть, но освещения по улицам нету. Люди с колясками, молодые семьи в осенне-зимний период в темноте с фонариками от автобуса добираются по бездорожью к своим домам. Даже банально, если вечером «скорая» приедет, она в этих потемках просто не найдет, где нужная улица находится, потому что сплошная темень. Здесь много стариков. Если человеку плохо станет, он будет лежать в этой темноте и его до утра никто не найдет и не заметит. Люди даже записали видеообращение с просьбой о помощи. Это все просто игнорируется с посылом: денег нет и вас тут мало», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Курской области вернуть людям свет.