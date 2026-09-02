МИД: Россия отвергла обвинения Германии по инциденту в Лейпциге
Россия решительно отвергает предъявленные Германией «абсолютно надуманные обвинения» в причастности Москвы к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Как пишет RT, в министерстве отметили, что решение германских властей закрыть «под этим мнимым предлогом» генконсульство России в Бонне и Российский дом в Берлине расценивается российской стороной «как очередной шаг на пути окончательного разрушения потенциала двусторонних отношений».
Также в документе говорится, что вызванному в ведомство временному поверенному в делах ФРГ в России Бернду Финке было указано, что «Берлин сознательно пошёл на откровенную провокацию», цель которой - эскалация в российско-германских отношениях.
«Действия германских властей получат жёсткий ответ», - заключили в МИД РФ.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что из-за инцидента в Лейпциге Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться усиления антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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