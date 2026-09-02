МИД: Россия отвергла обвинения Германии по инциденту в Лейпциге

Россия решительно отвергает предъявленные Германией «абсолютно надуманные обвинения» в причастности Москвы к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

СМИ: В ФРГ установили двоих возможных причастных к инциденту с БПЛА в Лейпциге

Как пишет RT, в министерстве отметили, что решение германских властей закрыть «под этим мнимым предлогом» генконсульство России в Бонне и Российский дом в Берлине расценивается российской стороной «как очередной шаг на пути окончательного разрушения потенциала двусторонних отношений».

Также в документе говорится, что вызванному в ведомство временному поверенному в делах ФРГ в России Бернду Финке было указано, что «Берлин сознательно пошёл на откровенную провокацию», цель которой - эскалация в российско-германских отношениях.

«Действия германских властей получат жёсткий ответ», - заключили в МИД РФ.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что из-за инцидента в Лейпциге Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться усиления антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФГерманияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры