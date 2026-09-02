Новак: Россия продолжает импорт бензина и дизтоплива

Он отметил, что для этого были созданы «соответствующие условия», принят закон и нормативные акты.

«За счёт поставок из-за рубежа в текущей ситуации мы частично закрываем внутренний рынок», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила «Радиоточке НСН», что есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию.

