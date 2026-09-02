Новак: Россия продолжает импорт бензина и дизтоплива
2 сентября 202617:57
Алексей Филимонов
Россия продолжает импортировать бензин, дизтопливо и авиакеросин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что для этого были созданы «соответствующие условия», принят закон и нормативные акты.
«За счёт поставок из-за рубежа в текущей ситуации мы частично закрываем внутренний рынок», - подчеркнул вице-премьер.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила «Радиоточке НСН», что есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию.
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