Новак: Россия продолжает импорт бензина и дизтоплива

Россия продолжает импортировать бензин, дизтопливо и авиакеросин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России

Он отметил, что для этого были созданы «соответствующие условия», принят закон и нормативные акты.

«За счёт поставок из-за рубежа в текущей ситуации мы частично закрываем внутренний рынок», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила «Радиоточке НСН», что есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию.

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ФОТО: РИА Новости
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