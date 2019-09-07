«Альянс» порадовался приему публики на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев поделился в эфире НСН, что впервые за много лет коллектив отметит день рождения столицы. Он рассказал, как публика принимала обновленный коллектив, который выступал первым в программе фестиваля.

«Прилично народа было сегодня. Несмотря на то, что мы были первые, принимали очень хорошо. Несмотря на то, что мы играем не рок-музыку, она не требует какого-то угара. Тем не менее, был очень теплый прием. Очень рады, очень доволен я. Спасибо», - поблагодарил гостей фестиваля музыкант.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» стал своеобразной афтерпати юбилейного, 20-го «НАШЕСТВИЯ», прошедшего в июле в Тверской области. В рамках музыкального марафона на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы с главными хитами выступят участники полевого «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант Вадим Самойлов, который выступит на празднике, рассказал НСН, будет ли исполнять хиты группы «Агата Кристи».

