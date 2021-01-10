Юная американка раскрыла имена участвовавших в штурме Капитолия родственников

«Привет, мама, помнишь, как ты сказала мне, что я не должна идти на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими... это ты?», – обратилась к ней девушка.

Она также рассказала, как ее хотели выгнать из дома за поддержку марша Black Lives Matter и расценила поддержку своими родственниками акции сторонников Дональда Трампа как лицемерие. Девушка рассказала, что мать уехала из дома под благовидным предлогом, при этом отключив на своем телефоне геолокацию.

Хелена считает, что мать отказалась под влиянием сторонников Трампа Make America Great Again, и признается, что «разочарована в том, что ей приходится быть частью этой семьи».

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что Трамп вряд ли сможет создать в США новую, третью партию, - для этого в стране нет условий.

«Система выборов в Соединенных Штатах носит мажоритарный характер, который фактически перекрывает доступ любой третьей партии. При мажоритарном характере может победить один кандидат, у которого 50 +1 голос. То есть, один или другой, третьему кандидату там делать нечего. При нынешней системе третья партия не имеет перспектив. Они могу быть, только если распадается Республиканская партия и вместо нее возникает какая-то другая и в ней будет заправлять Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН)», - уточнил американист.

