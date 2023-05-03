Юмориста Петросяна выписали из больницы
Врачи отпустили из больницы юмориста Евгения Петросяна. Народный артист РСФСР был госпитализирован в понедельник, 1 мая.
Как рассказал 77-летний эстрадный актёр ТАСС, плановая проверка организма прошла хорошо. Петросян назвал отличным своё самочувствие.
В сети появились утверждения, что юморист попал в медицинскую клинику в связи с сердечным приступом. Однако сам Евгений Ваганович эту информацию не подтвердил и подчеркнул, что речь идёт именно о плановом обследовании.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Петросян был включён в санкционный список США в качестве пропагандиста режима президента РФ Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru