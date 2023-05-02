Жена госпитализированного Петросяна назвала восхитительным обед в одиночестве
2 мая 202319:31
Жена госпитализированного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала восхитительным обед в одиночестве. Такой комментарий она опубликовала в соцсетях, сопроводив фотографию с блюдом.
«Обед в одиночестве, что может быть восхитительнее?!», - написала жена Петросяна.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» написал, что у 77-летнего артиста проблемы с сердцем, он госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Пригожин раскрыл количество преступлений с участием бывших вагнеровцев
- Начштаба США Милли высказался о сроках завершения конфликта на Украине
- В Китае произошло землетрясение
- Суд в Калининграде отменил приговор за избиение актера Прилучного
- «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» раздвигает границы конкурса
- Жена госпитализированного Петросяна назвала восхитительным обед в одиночестве
- СМИ: баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча
- Решетников анонсировал рост цен на авиабилеты в России летом
- Путин заявил о высоком уровне отравлений алкоголем в Воронежской области
- Медведев похвалил Маска после снятия ограничений с поста в Twitter
2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru