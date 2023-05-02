Жена госпитализированного Петросяна назвала восхитительным обед в одиночестве

Жена госпитализированного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала восхитительным обед в одиночестве. Такой комментарий она опубликовала в соцсетях, сопроводив фотографию с блюдом.

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«Обед в одиночестве, что может быть восхитительнее?!», - написала жена Петросяна.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» написал, что у 77-летнего артиста проблемы с сердцем, он госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь.

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ФОТО: Соцсети/ petrosyanevgeny
ТЕГИ:ГоспитализацияЕвгений Петросян

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