Умные дороги предупредят водителей о пешеходах и открытых люках
Предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках будут умные дороги. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев. Он подчеркнул, что пилотные проекты уже запущены в Самаре, Волгограде и Курске.
По словам Федосеева, система фиксирует вибрационное воздействие от пешехода и открытых люков на дороге и передаёт эти данные на бортовой компьютер автомобиля через технологию V2X. Кроме того, информация об открытых люках поступает в системы "Безопасный регион".
Система позволит предотвращать опасные ситуации и ДТП с участием пешеходов. Особенно актуально её использование будет в ночное время, а также во время осадков или в условиях тумана.
Отмечается, что интерес к новой технологии уже проявили 20 регионов России, в частности, Башкирия, Хабаровский край, Красноярский край, Пензенская и Калининградская области.
Ранее НСН писала, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер. Об этом рассказал представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев. Он уточнил, что сейчас рабочая группа НТИ обсуждает инициативу. Стоимость реализации составит примерно восемь миллионов рублей.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал о том, с какими трудностями могут столкнуться специалисты при внедрении системы умных «лежачих полицейских» на российских дорогах.
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