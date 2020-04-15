Умные дороги предупредят водителей о пешеходах и открытых люках

Предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках будут умные дороги. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев. Он подчеркнул, что пилотные проекты уже запущены в Самаре, Волгограде и Курске.

По словам Федосеева, система фиксирует вибрационное воздействие от пешехода и открытых люков на дороге и передаёт эти данные на бортовой компьютер автомобиля через технологию V2X. Кроме того, информация об открытых люках поступает в системы "Безопасный регион".

Система позволит предотвращать опасные ситуации и ДТП с участием пешеходов. Особенно актуально её использование будет в ночное время, а также во время осадков или в условиях тумана.

Отмечается, что интерес к новой технологии уже проявили 20 регионов России, в частности, Башкирия, Хабаровский край, Красноярский край, Пензенская и Калининградская области.