Уминский не явился в церковный суд по делу о молитве о Святой Руси

Протоиерей Алексей Уминский не пришел на заседание епархиального суда Москвы. Об этом рассказал зампредседателя суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

Цыпин пояснил РБК, что в связи с этим заседание не состоялось. По его словам, причина, по которой Уминский не появился в суде, неизвестна, связаться с ним невозможно. Дело, по его словам, связано с «неисполнением распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы».

Причиной вызова в суд называется «церковное правонарушение, связанное с отказом [от] чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».

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Ранее Уминского отстранили от настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Вместо него настоятелем храма назначили Андрея Ткачева, активно поддерживающего военные действия России на Украине. Письмо в поддержку протоирея подписали более 6 тыс. человек.

Алексей Уминский был настоятелем храма Святой Троицы в Москве с 1994 года. Он вел программы на телеканале «Культура», автор нескольких книг.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Гребенщиков
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