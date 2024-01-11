Патриархия Грузии потребовала переписать икону с изображением Сталина
В Грузии перепишут икону православной святой Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, сообщает Патриархия страны.
Встреча Сталина с Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни и не признана Русской православной церковью (РПЦ), уточняется в заявлении. По этой причине икона, которая хранится в кафедральном соборе Цминда Самеба в Тбилиси, должна быть переписана. В частности, следует изменить эпизод, изображающий встречу святой с советским лидером.
Ранее Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело из-за осквернения иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Она была испачкана синей краской, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru