Патриархия Грузии потребовала переписать икону с изображением Сталина

Встреча Сталина с Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни и не признана Русской православной церковью (РПЦ), уточняется в заявлении. По этой причине икона, которая хранится в кафедральном соборе Цминда Самеба в Тбилиси, должна быть переписана. В частности, следует изменить эпизод, изображающий встречу святой с советским лидером.

Ранее Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело из-за осквернения иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Она была испачкана синей краской, сообщает «Радиоточка НСН».







