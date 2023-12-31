«Умиление и философия»: Иосиф Пригожин о смешных и сложных моментах 2023 года
Иосиф Пригожин в эфире НСН пожелал россиянам душевного спокойствия, мира и возвращения к нормальной жизни, и рассказал, как воспринял внезапную популярность.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН рассказал, что 2023 год изменил его философию, при этом его повеселила путаница с однофамильцем.
«Это был год испытаний, для меня в особенности, учитывая множество нюансов и приключений. Это был непростой год, он изменил мою жизнь, философию, взгляды на какие-то вещи. Как мне кажется, я лет на десять вперед шагнул от возраста, в котором нахожусь, приобрел много опыта. Для всей нашей страны этот год тоже стал испытанием. При этом мы его достаточно твердо прошли, несмотря на все трудности, в которые и страну, и нас с вами пытаются втянуть. Западные товарищи оказались недемократичными, жесткими по отношению к гражданам нашей страны. При этом любые трудности закаляют и воспитывают характер. Дай Бог, выживем и станем еще сильнее, крепче и мощнее», - сказал Пригожин.
По словам продюсера, внезапная популярность и путаница с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вызывала у него умиление.
«Я привык к популярности в той отрасли, в которой нахожусь, а когда оказался в широком сегменте, стало особенно весело. Особенно, когда тебя называют другим именем, а мою жену просят сфотографировать с другим человеком. Это очень умиляет и очень смешно», - признался Пригожин.
При этом он пожелал всем в 2024 году душевного спокойствия, прекращения конфликта на Украине и возвращения к обычной жизни.
«Тревог много, беспокойств много, а я хочу, чтобы следующий год принес именно душевное спокойствие. Мы всегда ждем от нового года какого-то праздника и радости. Конечно, хочется, чтобы поскорее все закончилось и гибло как можно меньше и наших ребят, и ребят с другой стороны, которые являются для нас братьями: мы их никогда врагами не считали и не будем считать. Хотелось бы, чтобы разум восторжествовал и мы с вами вернулись в нормальную, обычную жизнь. Не все ценили то, что имели, а сейчас это стало особенно важным. От всей души поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем мира, добра, благополучия в семьях, а всем, кто защищает Родину, чтобы как можно скорее вернулись домой к своим семьям, воспитывали детей, были живы и здоровы. Мы живем в непростое время, на изломе новых событий, и хотелось бы, чтобы все эти судьбоносные движения были исключительно в позитивную сторону», - заключил собеседник НСН.
На фоне популярности основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина его часто путали с Иосифом Пригожиным и обычные люди, и некоторые политики. Также появилось много мемов на этот счет.
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