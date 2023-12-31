«Мирного неба над головой!»: Лоза пожелал, чтобы мир стал добрее в 2024 году

«Если подводить итоги года для страны в общем, к сожалению, спецоперация не закончилась. Хотелось бы, чтобы она позитивно и положительно закончилась на будущий год. Самое главное пожелание каждому россиянину сейчас - это мирное небо над головой. Я хочу, чтобы в нашей жизни было много позитива, чтобы в будущем люди чаще улыбались, говорили друг другу теплые слова, вообще, чтобы мир стал добрее на будущий год», - сказал Лоза.

Он также отметил, что уходящий год оказался для него «виниловый».

«У меня вышел новый виниловый альбом, вышла виниловая подборка старых песен. Появилось еще несколько новых песен, но они сейчас очень тяжело доходят до зрителей и слушателей, как и раньше, потому что, в основном, мне перекрыта дорога на телевидение. Слава Богу, в этом году не ушел никто из моих друзей и близких. Все шло своим чередом», - заключил собеседник НСН.

Ранее рок-музыкант Сергей Галанин заявил НСН, что ожидает от следующего года ожидает скорейшего завершения конфликта на Украине.

