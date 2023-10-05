«Уметь постоять за себя!»: Психолог рассказал, как избежать стресса на работе
Александр Колмановский заявил в эфире НСН, что нужно анализировать, почему человек боится разговаривать с начальником, просить повышение или увеличение зарплаты.
Избежать стресса на работе можно, если выбрать дело по душе, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН. При этом, по его словам, «трудностей» не избежать в любом коллективе, поэтому нужно уметь «постоять за себя».
Команда специалистов из Каролинского института доказала связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера. В ходе исследования были рассмотрены данные почти 45 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет с диагностированным хроническим стрессом или депрессией. Авторы обнаружили, что у людей с хроническим стрессом или депрессией чаще встречались легкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. Риск заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним из состояний. Если же человек страдал и от стресса, и от депрессии, вероятность была выше в четыре раза. Колмановский рассказал, как избежать таких печальных последствий.
«В работе много факторов стресса, но во многом все зависит от того, насколько работа является для человека самореализацией и самоутверждением. Самореализация – это когда человеку посчастливилось найти свое настоящее дело, это не так часто случается. То есть, речь не об успехе, а о том, в чем он максимально органично себя чувствует, для чего он хотя бы несколько раз в неделю просыпается утром с удовольствием. В таком случае все остальные факторы переносятся спокойно, как обычные житейские», - объяснил он.
Он также подчеркнул что в любом случае человек должен уметь «постоять за себя» и разговаривать с начальником, если его что-то не устраивает. А всем, кто еще не нашел «свое» дело, Колмановский посоветовал не останавливаться на достигнутом.
«Важно уметь за себя постоять в позитивном смысле – просто разговаривая по существу. Очень важно прислушиваться к себе, пытаться анализировать, почему мы боимся разговора с начальником, например. Может, вас в детстве родители ругали, и вы теперь боитесь заявить о себе. Если человек что-то про себя понял и ищет, он начинает замечать, что жизнь подбрасывает ему возможности, компромиссы. Если он не ищет себя, он эти возможности не увидит. Конечно, до конца реализованным человек себя не может почувствовать, потому что перспективы безграничны. Это ощущение правильного процесса, правильной динамики. Чем больше человек реализован в этом смысле, тем меньше у него страх смерти», - резюмировал собеседник НСН.
Главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью, заявил ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителем года-2023 стал преподаватель школы при посольстве России в Иране
- ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС
- В России предложили ввести «звезды» для общепита
- В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о президентских выборах
- Шойгу: В российскую армию набрали 38 тысяч добровольцев
- В Абхазии создадут пункт постоянного базирования ВМФ России
- Фасады Национального космического центра оформят светопрозрачными модулями
- ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
- СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
- KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru