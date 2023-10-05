«Уметь постоять за себя!»: Психолог рассказал, как избежать стресса на работе

«В работе много факторов стресса, но во многом все зависит от того, насколько работа является для человека самореализацией и самоутверждением. Самореализация – это когда человеку посчастливилось найти свое настоящее дело, это не так часто случается. То есть, речь не об успехе, а о том, в чем он максимально органично себя чувствует, для чего он хотя бы несколько раз в неделю просыпается утром с удовольствием. В таком случае все остальные факторы переносятся спокойно, как обычные житейские», - объяснил он.

Он также подчеркнул что в любом случае человек должен уметь «постоять за себя» и разговаривать с начальником, если его что-то не устраивает. А всем, кто еще не нашел «свое» дело, Колмановский посоветовал не останавливаться на достигнутом.

«Важно уметь за себя постоять в позитивном смысле – просто разговаривая по существу. Очень важно прислушиваться к себе, пытаться анализировать, почему мы боимся разговора с начальником, например. Может, вас в детстве родители ругали, и вы теперь боитесь заявить о себе. Если человек что-то про себя понял и ищет, он начинает замечать, что жизнь подбрасывает ему возможности, компромиссы. Если он не ищет себя, он эти возможности не увидит. Конечно, до конца реализованным человек себя не может почувствовать, потому что перспективы безграничны. Это ощущение правильного процесса, правильной динамики. Чем больше человек реализован в этом смысле, тем меньше у него страх смерти», - резюмировал собеседник НСН.

Главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью, заявил ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс «Радиоточке НСН».

