Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины
Страны Запада вовлечены в террористическую деятельность Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о последних атаках по российским авиабазам и гражданским объектам, она указала, что передаваемое Киеву вооружение используется «именно для совершения этих самых экстремистских террористических акций».
«Никаких условий или ограничений они не ставят... Они выступают наводчиками, они предоставляют координаты», - добавила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что ВСУ продолжают попытки атаковать инфраструктуру России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru