Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины

Отвечая на вопрос о последних атаках по российским авиабазам и гражданским объектам, она указала, что передаваемое Киеву вооружение используется «именно для совершения этих самых экстремистских террористических акций».

«Никаких условий или ограничений они не ставят... Они выступают наводчиками, они предоставляют координаты», - добавила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что ВСУ продолжают попытки атаковать инфраструктуру России, сообщает RT.

