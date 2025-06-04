На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков

Уточняется, что дело связано с интернет-сайтом Бони. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Заседание суда назначено на 26 июня.

Сама телеведущая в своих соцсетях заявила, что указанный сайт ей больше не принадлежит. По словам Бони, доступ к нему получили неизвестные лица.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыканта Алексея Вишню на пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его произведениях конца 1980-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

