На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
Административный протокол по статье о пропаганде накротиков был составлен в отношении телеведущей Виктории Бони. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что дело связано с интернет-сайтом Бони. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Заседание суда назначено на 26 июня.
Сама телеведущая в своих соцсетях заявила, что указанный сайт ей больше не принадлежит. По словам Бони, доступ к нему получили неизвестные лица.
Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыканта Алексея Вишню на пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его произведениях конца 1980-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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