На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков

Административный протокол по статье о пропаганде накротиков был составлен в отношении телеведущей Виктории Бони. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогера Сергея Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков

Уточняется, что дело связано с интернет-сайтом Бони. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Заседание суда назначено на 26 июня.

Сама телеведущая в своих соцсетях заявила, что указанный сайт ей больше не принадлежит. По словам Бони, доступ к нему получили неизвестные лица.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыканта Алексея Вишню на пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его произведениях конца 1980-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетПропагандаНаркотикиТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры