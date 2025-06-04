Психотерапевт Шуров назвал бесполезным отпуск при эмоциональном выгорании

Отдых не поможет людям, испытывающим эмоциональное выгорание на работе. Об этом сайту aif.ru заявил психотерапевт Василий Шуров.

Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью

По его словам, эмоциональное выгорание - это психическое и физическое истощение, которое «отдыхом не восстанавливается».

«Иди и отдохни — это не поможет», — отметил эксперт.

Шуров добавил, что при эмоциональном выгорании следует обратиться к психотерапевту, не исключается и смена работы.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил в с инициативой о предоставлении дополнительного отпуска для граждан с эмоциональным выгоранием, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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