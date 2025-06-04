Психотерапевт Шуров назвал бесполезным отпуск при эмоциональном выгорании
Отдых не поможет людям, испытывающим эмоциональное выгорание на работе. Об этом сайту aif.ru заявил психотерапевт Василий Шуров.
По его словам, эмоциональное выгорание - это психическое и физическое истощение, которое «отдыхом не восстанавливается».
«Иди и отдохни — это не поможет», — отметил эксперт.
Шуров добавил, что при эмоциональном выгорании следует обратиться к психотерапевту, не исключается и смена работы.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил в с инициативой о предоставлении дополнительного отпуска для граждан с эмоциональным выгоранием, сообщает RT.
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