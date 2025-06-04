Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня

На совещании главы государства с членами кабмина он указал, что на встрече в Стамбуле 2 июня российская и украинская делегации договорились провести обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны.

По его словам, в первую очередь речь идёт о раненых, тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет. Он допустил, что итоговая численность составит «1 200 человек с каждой стороны».

«Также предложили в одностороннем порядке передать Киеву более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ... у них тоже могут находиться наши тела... мы выразили готовность принять, если таковые будут», - заключил Мединский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс передачи тел погибших украинских офицеров и солдат начнётся в ближайшее время, сообщает «Свободная пресса».

