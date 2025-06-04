Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня
Россия готова провести очередной обмен пленными с Украиной 7-9 июня. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
На совещании главы государства с членами кабмина он указал, что на встрече в Стамбуле 2 июня российская и украинская делегации договорились провести обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны.
По его словам, в первую очередь речь идёт о раненых, тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет. Он допустил, что итоговая численность составит «1 200 человек с каждой стороны».
«Также предложили в одностороннем порядке передать Киеву более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ... у них тоже могут находиться наши тела... мы выразили готовность принять, если таковые будут», - заключил Мединский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс передачи тел погибших украинских офицеров и солдат начнётся в ближайшее время, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня
- Мединский: Россия передала Украине позицию Путина о встрече глав государств
- Психотерапевт Шуров назвал бесполезным отпуск при эмоциональном выгорании
- Адвокат Алешкин заявил, что в России не готовы к возвращению смертной казни
- Представитель Бони отверг причастность телеведущей к пропаганде наркотиков
- «Был даже Бурунов»: Стали известны исполнители главных ролей в мюзикле Басты
- На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
- Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины
- Врач-дерматолог Божок дала советы заразившимся «зудом купальщика»
- Александр Овечкин посетил Совет Федерации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru