Представитель Бони отверг причастность телеведущей к пропаганде наркотиков

По её словам, административное дело связано с сайтом компании, с которой ранее сотрудничала Боня.

«Когда сайт перестали использовать им завладели те, кто потом продавал там что-то нелегальное. Вот и вся история», - заключила Ольга.

Ранее стало известно, что в отношении Бони был составлен административный протокол по статье о пропаганде накротиков в интернете, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает RT.