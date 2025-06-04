Представитель Бони отверг причастность телеведущей к пропаганде наркотиков
Виктория Боня не имеет никакого отношения к незаконной деятельности, связанной с пропагандой наркотиков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала представитель телеведущей Ольга.
По её словам, административное дело связано с сайтом компании, с которой ранее сотрудничала Боня.
«Когда сайт перестали использовать им завладели те, кто потом продавал там что-то нелегальное. Вот и вся история», - заключила Ольга.
Ранее стало известно, что в отношении Бони был составлен административный протокол по статье о пропаганде накротиков в интернете, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru