Представитель Бони отверг причастность телеведущей к пропаганде наркотиков

Виктория Боня не имеет никакого отношения к незаконной деятельности, связанной с пропагандой наркотиков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала представитель телеведущей Ольга.

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По её словам, административное дело связано с сайтом компании, с которой ранее сотрудничала Боня.

«Когда сайт перестали использовать им завладели те, кто потом продавал там что-то нелегальное. Вот и вся история», - заключила Ольга.

Ранее стало известно, что в отношении Бони был составлен административный протокол по статье о пропаганде накротиков в интернете, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелеведущийПропагандаБлокировка СайтовНаркотики

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