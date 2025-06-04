Врач-дерматолог Божок дала советы заразившимся «зудом купальщика»
Врач-дерматолог Ольга Божок рассказала НСН, что церкарии опасны тем, что могут вызывать аллергическую и воспалительную реакции.
Ни один стоячий водоем, куда прилетают птицы, не может быть полностью безопасен для купания, предупредила в беседе с НСН врач-дерматолог Ольга Божок.
Вспышка церкариоза накрыла Россию. «Зуд купальщика» уже подтвердили в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии. Болезнь вызывают личинки гельминтов — они проникают под кожу после купания в стоячей тёплой воде, особенно если в водоёме плавают утки — они часто являются переносчиками этих личинок.
Эксперт подчеркнула, что церкарии опасны тем, что могут вызвать аллергическую и воспалительную реакции.
«Под кожей эта личинка со стопроцентной вероятностью погибает, но, вместе с тем, вызывает воспалительную реакцию, которая проявляется в виде пузырьков, покраснений кожи, сильного зуда, жжения, а иногда и большого отека, особенно у людей, у которых чувствительная кожа, или склонных к аллергическим реакциям. Чтобы не заразиться, прежде всего следует избегать водоемов со стоячей водой, куда прилетают водоплавающие птицы. Особенно не стоит купаться там в утренние и вечерние часы, когда церкарии наиболее активны. Так же не следует садиться на камни, лежащие вдоль берега, там личинок паразитов особенно много. Не стоит долго стоять в воде, то есть если вы искупались, надо вытереться обязательно насухо после купания. И если есть возможность, конечно, вымыться с мылом и потом полотенцем насухо протереться. Еще одно правило: не купаться при температуре воды выше 24-25 градусов в стоячих пресных водоемах. В соленой воде морей триматоды погибают. Там сама соль является дезинфектором», - рассказала специалист.
Она также дала советы купальщикам, которые все же подцепили паразитов.
«Если вдруг вы заметили на ногах, руках, спине, тех частях тела, которые находились под водой, какие-то высыпания, какие-то покраснения, какие-то легкие уплотнения, которые чешутся, краснеют, появляется сыпь, первое, ни в коем случае не надо чесать это место, эту зону. Сразу следует принять душ с мылом и затем протереть кожу антисептиком. То есть это, например, может быть Хлоргексидин, может быть это салициловая кислота, может быть спирт. Можно использовать различные антигистаминные препараты, как "Цетрин", "Лоратадин". Нанести на эти места гель с ментолом, который охлаждает. В редких случаях врач-дерматолог может назначить крем с кортикостероидами, но это только по назначению врача и только в тяжелых случаях, потому что данные крема небезопасны», - предупредила Божок.
Она также призвала не греть и не расчесывать места проникновения в организм паразитов.
«В общем, данное заболевание не опасно, но неприятно. Иногда бывает высокая температура, в редких случаях. Иногда при высокой температуре и ярких проявлениях, при большом количестве заражения на теле могут увеличиться лимфоузлы, но это тоже бывает очень редко. Любой водоем, куда прилетают водоплавающие птицы, которые могут быть заражены, не может быть безопасным. Для здоровья опасности, как таковой нет, но неприятности могут быть в виде раздражений, аллергических реакций. В течение нескольких дней просто назначают антигистаминные средства, если такой человек обращается к дерматологу. Иногда один раз в день, иногда два раза в день, то есть в зависимости от тяжести заболевания. И антисептик как профилактика вторичных инфекций при расчесывании. Ни в коем случае это место не греть, не чесать, не мазать, не наносить жирные средства. Ничего делать не надо. Если появились какие-то осложнения, обязательно обратиться к врачу. Но глобально, в принципе, это не заразно», - добавила эксперт.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал советы по профилактике церкариоза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Был даже Бурунов»: Стали известны исполнители главных ролей в мюзикле Басты
- На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
- Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины
- Врач-дерматолог Божок дала советы заразившимся «зудом купальщика»
- Александр Овечкин посетил Совет Федерации
- Львова-Белова: Россия не похищала детей из Украины
- Россияне назвали оптимальный возраст для старта карьеры
- Новым участником проекта «Джаз на воде» станет группа Django Friends
- Гребенщиков заявил, что сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий тяжело болен
- В российских кинотеатрах снова покажут фильм «Терминатор 2: Судный день»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru