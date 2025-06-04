Ни один стоячий водоем, куда прилетают птицы, не может быть полностью безопасен для купания, предупредила в беседе с НСН врач-дерматолог Ольга Божок.

Вспышка церкариоза накрыла Россию. «Зуд купальщика» уже подтвердили в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии. Болезнь вызывают личинки гельминтов — они проникают под кожу после купания в стоячей тёплой воде, особенно если в водоёме плавают утки — они часто являются переносчиками этих личинок.