Бастрыкин: Ущерб от терактов в Брянской и Курской областях составил млрд рублей
Размер ущерба от терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях составил около миллиарда рублей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, все три теракта были организованы спецслужбами Украины. В частности в Брянской области в районе деревни Микишево из схрона изъяли 13 кг пластита и блоки управления украинского производства.
«Следователи установили места закладки трёх взрывных устройств в Брянской области... Мощность использованной взрывчатки составила 15 кг в тротиловом эквиваленте... в Курской области произошел подрыв пяти СВУ», - уточнил Бастрыкин на совещании у президента РФ.
Он также добавил, что на перегоне между станциями Унеча и Жеча также были обнаружены два неразорвавшихся взрывных устройства.
Ранее фициальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что в результате терактов в Брянской и Курской областях семь человек погибли, более ста пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru