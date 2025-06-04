Бастрыкин: Ущерб от терактов в Брянской и Курской областях составил млрд рублей

По его словам, все три теракта были организованы спецслужбами Украины. В частности в Брянской области в районе деревни Микишево из схрона изъяли 13 кг пластита и блоки управления украинского производства.

«Следователи установили места закладки трёх взрывных устройств в Брянской области... Мощность использованной взрывчатки составила 15 кг в тротиловом эквиваленте... в Курской области произошел подрыв пяти СВУ», - уточнил Бастрыкин на совещании у президента РФ.

Он также добавил, что на перегоне между станциями Унеча и Жеча также были обнаружены два неразорвавшихся взрывных устройства.

Ранее фициальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что в результате терактов в Брянской и Курской областях семь человек погибли, более ста пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

