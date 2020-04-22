Умерший от коронавируса священник РПЦ призывал не закрывать церкви из-за COVID-19

Настоятель кафедрального Богоявленского Елоховского собора в Москве, протоиерей Александр Агейкин, который заболел коронавирусом и скончался, незадолго до смерти выступал против закрытия церквей на фоне пандемии COVID-19.

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В конце марта священник дал интервью порталу «Правда.ру», где обосновал свою точку зрения. Он заявлял, что закрытие церквей — практика, которая несвойствена Русской церкви и православию в целом.

Также протоиерей подчеркнул, что здоровье человека находится в руках бога, а не врачей.

«Врач помогает человеку искусством врачевания. Но исцеляет бог», - цитирует Агейкина Ura.ru.

О смерти священнослужителя стало известно накануне. Незадолго до своей гибели Агейкин впал в кому. В свою очередь в РПЦ подтвердили, что священнослужитель заболел коронавирусом. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передают argumenti.ru

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ФОТО: facebook.com/Александр Агейкин
ТЕГИ:СмертьКоронавирусРПЦ
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