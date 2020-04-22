Умерший от коронавируса священник РПЦ призывал не закрывать церкви из-за COVID-19

В конце марта священник дал интервью порталу «Правда.ру», где обосновал свою точку зрения. Он заявлял, что закрытие церквей — практика, которая несвойствена Русской церкви и православию в целом.



Также протоиерей подчеркнул, что здоровье человека находится в руках бога, а не врачей.



«Врач помогает человеку искусством врачевания. Но исцеляет бог», - цитирует Агейкина Ura.ru.



О смерти священнослужителя стало известно накануне. Незадолго до своей гибели Агейкин впал в кому. В свою очередь в РПЦ подтвердили, что священнослужитель заболел коронавирусом. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передают argumenti.ru

