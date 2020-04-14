Кураев осудил методы РПЦ во время карантина и предрек реформацию

На официальном сайте Московского патриархата для людей, у которых не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, рассказали, как правильно освятить куличи, пасху и яйца. Благословение этому дал сам патриарх Кирилл.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что карантин и меры, предпринимаемые РПЦ, могут привести верующих к мысли о реформации православной церкви в России.

«Сейчас есть опасения или даже надежды о возможной реформации церкви в России. Потому что привычные речевые штампы наших священников – идите в храм, ставьте свечки, жертвуйте на храм и некоторые другие вдруг обнулились. И для людей очень важно продолжать позитив, а не негатив. Вопрос «Как быть христианином дома?» совсем не касается освещения куличей или вербочки. Речь о самом главном – что мы должны делать ради своей веры и ради Христа, который за нас распялся? Свечки и вербочки – дешёвый выход для дешёвого православия. И многие люди задумаются над этим, и в обществе уже зреет вопрос о переосмыслении принципа христианской идентичности. Христос же не говорил ничего про храмы и свечки, он призывал к таинству ближнего. Возможно об этих вещах в ходе самоизоляции с книгами, интернетом и своей головой начнут задумываться люди. И я не исключаю, что некоторые из наших священников и епископов опасаются этого, поэтому так сопротивляются санитарным предписаниям властей», - заявил протодиакон.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как коронавирус повлияет на человечество. По мнению патриарха Московского и всея Руси, коронавирус призван изменить идеалы потребительского общества. Об этом он заявил после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.

