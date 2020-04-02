Штаб: Более половины заболевших – люди моложе 45 лет

В Москве за минувшие сутки выявлено 595 новых случаев заболевания коронавирусом, причем в половине случаев речь идет о людях моложе 45 лет. Такие данные приводят в столичном оперативном штабе.



Отмечается, что доля заболевших в возрасте от 18 до 45 лет составляет 46%, от 46 до 65 лет — 33%.Около 15% заболевших — граждане старше 65 лет, из них только 6% - пенсионеры в возрасте от 80 лет. 6% заболевших — несовершеннолетние.



Всего в Москве по состоянию на 2 апреля выявлено 2475 случаев заражения, 19 человек скончались, передает RT. 140 пациентов выздоровели.



Отметим, что с 30 марта в российской столице действует режим самоизоляции для граждан всех возрастных групп.

