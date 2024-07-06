Советник Асада умерла в больнице после аварии
Советник президента Сирии Луна аш-Шибль, попавшая в ДТП под Дамаском, умерла в больнице. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на канцелярию главы республики.
Авария с автомобилем аш-Шибль произошла во вторник. Машина вылетела с дороги на обочину, водитель остался жив, а советницу госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. Аш-Шибль была помещена в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Луна Аш-Шибль заняла пост советника президента Сирии в 2020 году. До этого она работала на телевидении и телеканале Al Jazeera (до 2010 года) и возглавляла информационно-политическое бюро в администрации главы государства.
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