Советник Асада умерла в больнице после аварии

Авария с автомобилем аш-Шибль произошла во вторник. Машина вылетела с дороги на обочину, водитель остался жив, а советницу госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. Аш-Шибль была помещена в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Луна Аш-Шибль заняла пост советника президента Сирии в 2020 году. До этого она работала на телевидении и телеканале Al Jazeera (до 2010 года) и возглавляла информационно-политическое бюро в администрации главы государства.

