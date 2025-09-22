ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области

Армия России освободила село Калиновское в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Территорию села взяла под свой контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения... продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское», - указали в военном ведомстве.

Между тем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в село Новопавловка и подошли вплотную к юго-западной окраине города Красноармейска, пишет «Свободная пресса».

