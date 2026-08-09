Лихачев: «Росатом» начал возвращать российских специалистов на АЭС «Бушер»
«Росатом» начал процесс возвращения российских специалистов на иранскую атомную электростанцию «Бушер», которая ранее подвергалась атакам в ходе вооруженного противостояния Ирана с США и Израилем. Об этом сообщил руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, первая группа из пяти инженерно-технических работников уже разместилась в служебном поселке и приступила к выполнению своих обязанностей. С их прибытием общее число российских сотрудников на объекте достигло 25 человек.
Лихачев уточнил, что при отсутствии новой эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие две недели на станцию планируется направить еще несколько десятков специалистов. Если обстановка останется стабильной, то к осени штат российских сотрудников на проекте может быть увеличен до ста человек.
Глава «Росатома» подчеркнул, что корпорация намерена вернуть всех ранее эвакуированных работников как можно скорее. При этом он отметил, что восстановление довоенной численности персонала станет возможным лишь после официального закрепления договоренностей о прекращении огня между США и Ираном.
В мае Лихачев сообщал о возвращении на стройплощадку около 2,2 тысячи работников иранских подрядных организаций.
В начале апреля в результате обстрела США и Израиля территории «Бушера» погиб один из охранников станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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