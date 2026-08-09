Захарова раскритиковала Японию за замалчивание роли США в атомных ударах
Предателей истории и собственного народа не уважает никто, включая тех, кто использует их в своих интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нежелание Токио называть виновников атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на то, что унизительное молчание японских властей о реальных авторах атомных ударов стало поводом для насмешек со стороны самих американцев. По ее мнению, логика здесь проста - раз японская элита самостоятельно участвует в переписывании своей истории, над ней можно безнаказанно глумиться. В качестве иллюстрации Захарова привела эпизод из мультсериала «Южный парк», где император Акихито с гордостью показывает фотографию бомбардировщика Enola Gay, утверждая, что американцы любезно подарили ее на следующий день после атаки, однако вместо пилотов за штурвалом изображены дельфин и кит.
Представитель МИД охарактеризовала подобный подход как циничный, жестокий и типично западный. Она подчеркнула, что эта ситуация вновь подтверждает непреложную истину - предатели исторической памяти в итоге не получают ничего, кроме позора и презрения со стороны собственных граждан.
Ранее Захарова отметила, что только у мэра Нагасаки Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил военный самолет США.
В прошлом году президент США Дональд Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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