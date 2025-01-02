Умер экс-депутат ГД Виктор Алкснис

Умер бывший депутат Государственной думы, полковник Советской армии Виктор Алкснис. Об этом в Telegram-канале «Черный полковник» написала его дочь Ирина.

Ему было 74 года. По словам дочери полковника, в ночь на 30 декабря 2024 года у него случился инсульт. После этого он впал в кому и провел в больнице три дня, сообщила Алкснис.

Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, в либеральных СМИ получивший прозвище «черный полковник».

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В феврале 1991 года он выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Алкснис высказывался против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, называя его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении «обновленного Союза». Политик также выступал в поддержку ГКЧП.

30 декабря стало известно о смерти 39-го президента США Джимми Картера, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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