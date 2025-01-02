Умер экс-депутат ГД Виктор Алкснис
Умер бывший депутат Государственной думы, полковник Советской армии Виктор Алкснис. Об этом в Telegram-канале «Черный полковник» написала его дочь Ирина.
Ему было 74 года. По словам дочери полковника, в ночь на 30 декабря 2024 года у него случился инсульт. После этого он впал в кому и провел в больнице три дня, сообщила Алкснис.
Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, в либеральных СМИ получивший прозвище «черный полковник».
В феврале 1991 года он выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Алкснис высказывался против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, называя его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении «обновленного Союза». Политик также выступал в поддержку ГКЧП.
30 декабря стало известно о смерти 39-го президента США Джимми Картера, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог: Взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны
- Умер экс-депутат ГД Виктор Алкснис
- Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене
- Гусев: Над Воронежем уничтожили БПЛА ВСУ
- В РФ закончился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
- Фицо: ЕС ждут суровые последствия из-за остановки транзита газа из РФ
- ЦБ: В 2024 году у ряда карт Mastercard и Visa истекли сертификаты безопасности
- В Киеве после взрывов загорелся Нацбанк Украины
- Захарова: Иностранцы считают россиянок «опасно красивыми»
- С 1 января в 10 регионах РФ запрещен майнинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru