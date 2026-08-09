Россияне стали серебряными призерами ЧЕ по пятиборью в смешанной эстафете

Российские пятиборцы Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Стамбуле, набрав 1442 балла.

Российских многоборцев допустили к междунароным соревнованиям с флагом и гимном

Золото досталось венгерскому дуэту Михай Колежар - Бланка Гузи (1444), бронза - британцам Россу Чарльтону и Эмме Уитакер (1432).

Это первое за пять лет участие взрослых российских пятиборцев в международных соревнованиях под национальным флагом. Возвращение стало возможным после того, как 7 июля исполком МОК отменил рекомендации по ограничению допуска российских атлетов, а спустя два дня Международный союз современного пятиборья (UIPM) официально снял все ограничения для россиян.

Ранее European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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