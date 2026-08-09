Россияне стали серебряными призерами ЧЕ по пятиборью в смешанной эстафете
Российские пятиборцы Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Стамбуле, набрав 1442 балла.
Золото досталось венгерскому дуэту Михай Колежар - Бланка Гузи (1444), бронза - британцам Россу Чарльтону и Эмме Уитакер (1432).
Это первое за пять лет участие взрослых российских пятиборцев в международных соревнованиях под национальным флагом. Возвращение стало возможным после того, как 7 июля исполком МОК отменил рекомендации по ограничению допуска российских атлетов, а спустя два дня Международный союз современного пятиборья (UIPM) официально снял все ограничения для россиян.
Ранее European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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